Sivas'ta başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sivas'ta bir apartmanın bahçesinde başıboş gezinen biri yasaklı ırk 2 köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartmanın bahçesinde başıboş gezinen biri yasaklı ırk 2 köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

Çiçekli Mahallesi'nde apartmanın arka bahçesinde başıboş gezen pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesine bildirdi.

Ekipler, bahçede gezinen biri yasaklı ırk olmak üzere 2 köpeği yakaladı.

Köpekler, hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürüldü.