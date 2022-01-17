Sivas'ta başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü - Haberler
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Sivas'ta başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sivas'ta başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir apartmanın bahçesinde başıboş gezinen biri yasaklı ırk 2 köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartmanın bahçesinde başıboş gezinen biri yasaklı ırk 2 köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

Çiçekli Mahallesi'nde apartmanın arka bahçesinde başıboş gezen pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesine bildirdi.

Ekipler, bahçede gezinen biri yasaklı ırk olmak üzere 2 köpeği yakaladı.

Köpekler, hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürüldü.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Sivas, Köpek, Güncel, Haber

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