Sivas'ta Başbakan Alarmı
Sivas’ta Başbakan Binalı Yıldırım’ın bayramın ikinci günü yapacağı miting öncesi bazı tedbirler alındı.
Sivas'ta Başbakan Binalı Yıldırım'ın bayramın ikinci günü yapacağı miting öncesi bazı tedbirler alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Cumartesi günü Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ilimize yapacakları ziyaretleri sebebiyle; Atatürk Caddesi, Fethi Akyüz Caddesi, İstasyon Caddesi, ve Bağdat Caddesi'nde trafik akımı kontrollü sağlanacağından, buralarda araç parkına müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi Cuma günü saat 19: 00'dan itibaren, belirtilen bölgelerde park edilmiş araçların çekici marifetiyle kaldırılacaktır." denildi. - SİVAS