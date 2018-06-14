Sivas'ta Başbakan Alarmı

Sivas'ta Başbakan Binalı Yıldırım'ın bayramın ikinci günü yapacağı miting öncesi bazı tedbirler alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Cumartesi günü Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ilimize yapacakları ziyaretleri sebebiyle; Atatürk Caddesi, Fethi Akyüz Caddesi, İstasyon Caddesi, ve Bağdat Caddesi'nde trafik akımı kontrollü sağlanacağından, buralarda araç parkına müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi Cuma günü saat 19: 00'dan itibaren, belirtilen bölgelerde park edilmiş araçların çekici marifetiyle kaldırılacaktır." denildi. - SİVAS