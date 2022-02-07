Sivas'ta bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
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Sivas'ta bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yunis Bulut'un (60) kullandığı 58 BM 582 plakalı kamyon, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Altınyayla kavşağı yakınlarında yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Bulut, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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