Sivas'ta baraj gölünde mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sivas'ta baraj gölünde mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ta baraj gölünde mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölü içerisinde çamura saplanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölü içerisinde çamura saplanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Esenyaka köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Zeynep Deniz, Asap Mahallesi yakınında bulunan Kılıçkaya Barajı gölü kenarına hayvanlarını otlatmaya götürdü.

Deniz'in ineklerinden biri su içmek için girdiği baraj gölünde çamura saplandı.

Hayvanı kurtaramayan Deniz, durumu Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, amatör bir balıkçıdan temin ettikleri tekneyle ineğin mahsur kaldığı bölgeye kadar ilerledi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri boynuna bağladıkları ip yardımıyla saplandığı çamurdan kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

Sivas'ta baraj gölünde mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Sivas'ta baraj gölünde mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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