Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi - Haberler
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Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde D-200 ve D-100 karayolları üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. 15 farklı araçta yapılan aramada, 2 bin 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 10 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Sigara, Esrar, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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