Sivas'ta Balıklı Kaplıca Kaynağı Boşa Akıyor

Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edilen balıklı kaplıca kaynağı, aradan yıllar geçmesine rağmen ilgisizlik yüzünden bölge turizmine kazandırılamadı.



Sivas'ın Kangal ilçesinde cilt hastalıklarına şifa arayanların uğrak yeri olan balıklı kaplıcaya alternatif jeo termal kaynaklar tespit edildi. Yoğun selenyum ve şifa yayan balıklar bulunan bu iki kaynak, 2001 yılında bu yana ilgisizlik yüzünden ülke turizmine kazandırılamadı. Kangal ilçe merkezine 25 kilo metre mesafede tespit edilen balıklı termal suyun sağlık alanında turizme kazandırılması için şu günlerde atılan ciddi bir adım da yok. Milli servetin ülke ekonomisine kazandırılamamasına gönlü el vermeyen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, kaynağın bulunduğu alanda 10 milyon TL değerinde yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtti. "Kangal'da bilinen balıklı kaplıcamıza benzeyen iki ve hatta üçüncü bir damar daha tespit edilmişti. Kangal'a 25 kilo metre mesafede Divriği Ulu Cami istikametinde bulunan bakir bir alan burası. 2 bin 555 hektarlık alanda İl Özel İdaresi buranın 2001 yılında jeo termal kaynak ruhsatını aldı. 2018 yılına girdik, 7 yıldan bu yana imar planı bitmedi. Çalışmaları bitmedi. Sorduğumuzda yatırımcı aradıklarını söylüyorlar. Bizde geçtiğimiz günlerde Sivas Valiliği ile yaptığımız görüşmelerde Kangal Belediyesi olarak bu bölgede 10 milyon TL'lik yatırım yapmaya hazır olduğumuzu belirttik. Biz belediye olarak buraya talibiz. Bu kaynakla ilgili ciddi yatırım planlarımız var. Valilik ile görüşmemizde buranın usulüne uygun olarak belediyemize tahsis edildiği zaman biz buraya yapacağımız yatırımların karşılığını sunmaya hazırız. Buranın atıl durumda kalmasını istemiyoruz. Balıkların ve suyun özelliği ile orada 5 yıldızlı bir tesis yapılabilir. Bu alanda günü birlik turizm çalışmaları yapılabilir. Ülkemiz ve ilçemiz adına biz bu bölgede yatırım yapmaya talibiz" dedi.



Doktor balıkların sırrı çözülemiyor



Kangal'da yer altındaki bilinmeyen bir kaynaktan gelen 37 derece sıcaklıktaki su yoğun olarak selenyum içeriyor. Selenyumlu su başta sedef olmak üzere birçok cilt hastalığına iyi geliyor. Su sıcaklığının 37 derece olmasına rağmen suda yaşayabilen, nasıl üredikleri ve ısıya rağmen suda nasıl yaşadıkları bilinmeyen doktor balıklar ise cilt yaralarındaki kabukların ciltten ayrılmasını ve derinin tazelenmesini sağlıyor. - SİVAS