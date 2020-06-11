Sivas'ta balık adamlar Dipsiz Göl'ü temizledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta balık adamlar Dipsiz Göl'ü temizledi

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli balık adamlar ve arama kurtarma derneklerinin dalgıçları tarafından temizlendi.

Sivas'ta balık adamlar Dipsiz Göl'ü temizledi
11.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:22

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli balık adamlar ve arama kurtarma derneklerinin dalgıçları tarafından temizlendi.

Sivas kent merkezine 98 kilometre, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl'de, Doğanşar Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün organizasyonu, Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) üyeleri ve Cumhuriyet Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla temizlik çalışması yapıldı.

Balık adamlar, göldeki atıkların yanı sıra yüzeyindeki yosunları da temizledi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, gazetecilere, Anadolu'nun bir çok yerinde Dipsiz Göl'e benzeyen doğal güzellikler olduğunu söyledi.

Sivas'taki doğal güzelliklerden birinin de Dipsiz Göl olduğunu belirten Ekinci, "Bu doğa zamanla kirleniyor ve zaman zaman temizlik, bakım istiyor. Pandemiden dolayı tekrar normalleşme sürecine girmemizle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

Gölü 2017 yılında temizlediklerini anlatan Nazif Ekinci, "Kaymakamımızın ricasıyla ekibim ve Cumhuriyet Üniversitesinden hocalarımızla beraber Dipsiz Göl'ü temizleyerek doğaseverlere, mesire alanını kullanan vatandaşlarımıza daha güzel bir görsellik sağlama adına katkı sunalım istedik. Mesleki faaliyetlerimizin dışında zaman buldukça başka faaliyetlerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

Ekinci, çalışmaya katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç da gölün ve mesire alanının yıllardır kullanıldığı için oluşan çevre kirliliğini ve gölün üzerindeki ot tabakasını temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde AFAD ve gönüllü dalgıçların gölü temizlediğini aktaran Aykaç, "Gölümüzün temizliğinde doğal çevreye ve herhangi bir canlı türüne zarar vermeden bu temizlik faaliyetini yürütmek istiyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle insan gücüne dayalı bir şekilde temizleme faaliyetimizi yapıyoruz. Gölümüzü insanlarımıza ve turizme kazandırmaya çalışmaktayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Leyla Güven Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Cem Yılmaz Yasmin Erbil
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Sivas'ta balık adamlar Dipsiz Göl'ü temizledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:28:06. #1.14#
title