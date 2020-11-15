Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi

15.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:26
Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi

Sivas'ta bir evin bahçe duvarına ve park halindeki araca çarparak devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Sivas'ta bir evin bahçe duvarına ve park halindeki araca çarparak devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

A.Y. idaresindeki 16 BAH 16 plakalı otomobil, Paşabey Mahallesi 5. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bir binanın bahçe duvarına, ardından da park halindeki 58 ABC 094 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada sürücü A.Y. ve yanındaki kimliği öğrenilemeyen bir kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, elinden hafif yaralanan yolcunun tedavisi sağlık ekipleri tarafından bölgeye gelen ambulansta yapıldı.

Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan sokak, devrilen otomobilin yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
Bartın'da otomobil baraj gölüne devrildi: 3 ölü (3)
Bartın'da otomobil baraj gölüne devrildi: 3 ölü (3)
Otomobil devrildi: 3 yaralı
Otomobil devrildi: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Emrah Cem Yılmaz Fatih Artman Şebnem Bozoklu
Spor Samatta Okan Buruk Cenk Tosun Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Medya Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 00:32:07. #1.14#
title