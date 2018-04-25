Sivas'ta "Bahar Türküleri" Konseri

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosunca "Bahar Türküleri" konser programı düzenledi.

Şef Bekir Karadağlı yönetimindeki Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Sivas ve Şanlıurfa yörelerinden türküler seslendirildi.

Konseri Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dinleyici takip etti.