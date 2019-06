SİVAS'TA 'BAHAR' ŞENLİĞİ BUZAĞILAR YARIŞTI, PROTOKOL TIRPANLA HASAT YAPTI

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından bahar şenlikleri kapsamında buzağı yarışması düzenlendi. Renkli görüntüler oluşan etkinlikte, sahipleri tarafından süslenen buzağılar en güzel seçilebilmek için yarıştı. İl protokolü de geleneksel tırpan ile hasat yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, merkeze bağlı Tepeönü köyünde Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı. Besiciler, şenlik kapsamında Buzağı Güzellik Yarışması düzenlendi. Yetiştiriciler, bu yıl dünyaya gelen simental ve montofon ırkından buzağılarını yarışma için süsledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada buzağılar jüri tarafından oylandı.

Yarışmada dereceye girenlerin sahiplerine il protokolü tarafından altın hediye edilirken, buzağılara da madalya takıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, el emeği, göz nuru, yanık ve nasırlı eller ile kavruk yüzlü insanların emeklerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ayhan, Bütün coğrafyamızın hayat bulmasını istiyoruz. Ekili olmayan hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Buralarda heyecan ve bereket olsun, hayvanlarımız bu dağlarda otlasın. Sivas'ın can damarı olan tarımın her zaman yanında olma gayreti içerisindeyiz dedi.

Programda ayrıca Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, geleneksel tırpan yöntemi ile hasat yaptı.

Kaynak: DHA