Sivas'ta Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başkanlığında, kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla 2019 yılının ilk 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantıları Sivas'ta İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda daha önceden alınan kararlar, devam eden uygulamalar ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay tarafından sunum yapılarak; Sivas'ta bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, sorunlar ve bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

İl genelinde paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların ve alınan önleyici tedbirlerin anlatıldığı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Salih Ayhan, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerine yapılması gereken hususlar konusunda bazı talimatlarda bulunarak, "Alkol bağımlığı, tütün bağımlığı ve çağımızın en önemli sorunu haline gelen teknolojik bağımlılık ile ilgili gerekli önlemleri alalım ve uygulayalım. Toplantı yaparak karar alabiliriz belki ama mühim olan sahada bu kararları uygulamak, somut neticeler alabilmektir. Bu illetin pençesine düşmüş gençlerimizi, tedavi bekleyen vatandaşlarımızı rehabilite edemiyorsak, farkına varamıyorsak toplantı yapmanın da, kurulları oluşturmanın da bir hükmü yok. Sizlerden beklentim; toplumun içine girin, aileleri dinleyin. Onlar size ulaşmak için uğraşmadan siz onları fark edin, tedavi edin." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA