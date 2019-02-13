Sivas'ta Bağımlılıkla Mücadele Masaya Yatırıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başkanlığında kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla "2019 yılı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı, Sivas İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda daha önceden alınan kararlar, devam eden uygulamalar ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Alkol, tütün ve en önemli sorun haline gelen teknolojik bağımlılık ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Toplantı yaparak karar alabiliriz belki ama mühim olan sahada bu kararları uygulamak, somut neticeler alabilmektir. Bu illetin pençesine düşmüş gençlerimizi, tedavi bekleyen vatandaşlarımızı rehabilite edemiyorsak, farkına varamıyorsak toplantı yapmanın da kurulları oluşturmanın da bir hükmü yok. Sizlerden beklentim toplumun içine girin, aileleri dinleyin. Onlar size ulaşmak için uğraşmadan siz onları fark edin, tedavi edin."

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay tarafından sunum yapılarak, projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Kaynak: AA