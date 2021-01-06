Sivas'ta bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
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Sivas'ta bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

06.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:22
Sivas'ta bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Sivas'ta hırsızlık şüphelisi, bağ evinden çaldıkları eşyaları otomobile yüklerken yakalandı.

Sivas'ta hırsızlık şüphelisi, bağ evinden çaldıkları eşyaları otomobile yüklerken yakalandı.

İl merkezine bağlı Himmetfakı köyünde bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bağ evinden 3 akü, matkap, ocak, soba ve televizyonu otomobiline yükleyen E.Y'yi (31) suçüstü yakaladı.

Jandarma merkezine götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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