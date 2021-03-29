Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını

Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını

Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta 3 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta 3 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Künili Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatıda bulunan bacadan alevlerin çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.


- Sivas
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Şenol Güneş İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:36:47. #1.15#
title