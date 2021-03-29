Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta 3 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SİVAS'ta 3 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Sivas
Yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Künili Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatıda bulunan bacadan alevlerin çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.
- Sivas
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN