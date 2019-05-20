Sivas'ta "Babam ile Sahnedeyim" Ses Yarışması Düzenlenecek

Sivas'ta "Babam ile Sahnedeyim" adlı ses yarışması düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayesinde hazırlanan "Annem ile Sahnedeyim" programının beğeni toplamasının ardından haziran ayında Babalar Gününe özel olarak "Babam ile Sahnedeyim" ses yarışması gerçekleştirilecek.

Babalar ile çocuklarının sahnede birlikte şarkı söyleyeceği, maharetlerini sergileyeceği yarışmaya 8-14 yaş aralığındaki çocuklar katılacak. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki yarışma 16 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan programda babalar çocukları ile irlikte sahneye çıkarak, canlı orkestra eşliğinde ses ve sahne yeteneklerini gösterme şansı elde edecek.

Kaynak: AA