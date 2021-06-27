Sivas'ta AYT heyecanı

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleştirildi.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleştirildi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) ardından, bugünde ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. 180 dakika sürecek sınav için öğrenciler önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Bazı adaylar sınava son dakikada yetişti. Sınav merkezlerine girişlerde öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan ve maske verildi. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda heyecanla bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı