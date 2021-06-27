Sivas'ta AYT heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta AYT heyecanı

Sivas'ta AYT heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleştirildi.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleştirildi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) ardından, bugünde ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. 180 dakika sürecek sınav için öğrenciler önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Bazı adaylar sınava son dakikada yetişti. Sınav merkezlerine girişlerde öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan ve maske verildi.  Adaylar sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda heyecanla bekledi.


Sivas'ta AYT heyecanı
Sivas'ta AYT heyecanı
Sivas'ta AYT heyecanı
Sivas'ta AYT heyecanı
Sivas'ta AYT heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin 'Aç, aç' tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı
Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin "Aç, aç" tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta AYT heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:51:18. #1.14#

title