Sivas'ta aynı bölgede ikinci kez doğalgaz borusu patladı Sivas'ta aynı bölgede ikinci kez doğalgaz borusu patladıSİVAS'ta altyapı çalışması sırasında aynı bölgede 2 gün arayla ikinci kez doğalgaz borusu patladı.

Sivas'ta aynı bölgede ikinci kez doğalgaz borusu patladı

SİVAS'ta altyapı çalışması sırasında aynı bölgede 2 gün arayla ikinci kez doğalgaz borusu patladı. İş makinesinin koparttığı boruya, doğalgaz ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin caddede yaptığı altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu koparttı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Borudan çıkan gaz, basınçla metrelerce havaya yükselirken, bölgeye gelen doğalgaz ekipleri kopan boruya müdahale etti. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, balkondan olayı seyredenleri de içeri girmeleri konusunda uyardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler gaz sızıntısını durdurdu. Bir süreliğine çevreye yayılan koku bölgede paniğe yol açtı. Aynı cadde üzerinde 2 gün önce de yine bir iş makinesi doğalgaz borusunu kopartmıştı.

Kaynak: DHA