02.10.2019 14:04

Sivas'ta ayçiçeği hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas-Ankara kara yolu üzerinde bulunan arazide ayçiçeği hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler ile bir süre sohbet eden Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biçerdöverin direksiyonuna geçti. Tarlada hasat yapan Ayhan, ürünlerin bereketli olmasını diledi.

Sivas'ta birçok hasat programına katıldıklarını belirten Ayhan, çiftçilerin arazide büyük emekler harcadığına şahit olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise son dönemlerde yapılan barajlarla ürün çeşitliliğinin arttığını aktararak, "Bizim amacımız üretene destek olmak, devletin üretenin yanında olduğunu göstermektir. Ayçiçeği üretimi hem kuruyemiş hem de yem sanayinde kullanılan önemli bir ürün. Hasadını yaptığımız ayçiçeğinin çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Sivas'ta ayçiçeği üretiminin çerezlik ve yağlık olarak yapıldığını belirterek, "6 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Tahmini olarak bin ton mahsul bekliyoruz. Ayçiçeği üretiminin ilimizde artarak devam etmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA