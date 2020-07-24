Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi -Sivas'ta Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması, sevinçle karşılandı.

Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi

-Sivas'ta Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması, sevinçle karşılandı. Bir dernek hayırseverlerin destekleriyle 8 adet şükür kurbanı kesti.

SİVAS - Sivas'ta Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması, sevinçle karşılandı. Bir dernek hayırseverlerin destekleriyle 8 adet şükür kurbanı kesti.

Sivas'ta bir dernek 86 yıl boyunca müze olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasını 8 adet şükür kurbanı keserek karşıladı. Paşa cami önünde toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar, şükür duası edilmesinin ardından 8 adet koyunun kesimini dualar eşliğinde gerçekleştirdi. Öte yandan dernek üyeleri 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' pankartı açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan dernek Başkanı Kasım Kılıç, Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanının aldığı karardan dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bununla ilgili bir şükür kurbanı kesme kararı aldık.Allah razı olsun, bağışçılarımız sayesinde 8 adet şükür kurbanı kestik.86 yıllık bir özlem bugün giderilmiş oldu.Tarihi çok önemli bir olaya şahitlik ettik.Bugün bu olayın ehemniyetini, önemini tarih yazacaktır.Bugün itibari ile İstanbul'da Amerikan savaş gemisi Bizans bayrağı çekmiş. Buradan da yapılan önemli olayın ne kadar tarihi bir olay olduğunu reflekslerden de görebiliriz. Rabbim hayır kapılarını yeniden açsın. Ülkemize hayırlar getirsin inşallah " dedi.

Kaynak: İHA