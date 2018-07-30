Sivas'ta "Ay-yıldız" Şeklindeki Camiye Bağışlar Sürüyor

Sivas'ta yapımına geçen yıl başlanan "ay-yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken camiye vatandaş bağışı sürüyor.

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında belediye ve hayırsever vatandaşların yapımını üstlendiği 7 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu "ay-yıldız" şeklindeki caminin inşası sürüyor. Hayırsever vatandaşlar ise caminin yapımına katkı sunmak için bağış yapıyor.

Merkeze bağlı Güney köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan 88 yaşındaki Mehmet Karagöz, sattığı büyükbaş hayvan, saman, yulaf ve arpadan elde ettiği 3 bin lirayı camiye bağışladı.

Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden Karagöz, makbuz karşılığında 3 bin lirayı Aydın'a teslim etti.

Başkan Aydın, yaptığı konuşmada, Karagöz'ün davranışının her Müslüman tarafından örnek alınması gerektiğini söyledi.

Karagöz'ün, mahsulünü satıp kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan parayı camiye bağışladığını belirten Aydın, "Sivas'ta inşaatı devam eden ay-yıldızlı camimize hayır yaptı. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Karagöz ise "Saman, yulaf, dana ve arpam vardı. Onları sattım, bağış yaptım. Allah kabul etsin." diye konuştu.