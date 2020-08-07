Sivas'ta, ay yıldız mimariye sahip cami ibadete açıldı Sivas'ta, ay yıldız mimariye sahip cami ibadete açıldıSİVAS'ta ay ve yıldız şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yapımı tamamlanan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Sivas'ta, ay yıldız mimariye sahip cami ibadete açıldı

SİVAS'ta ay ve yıldız şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yapımı tamamlanan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve 'ay-yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken ve yapımı tamamlanan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nin açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından camide cuma namazı kılındı. Açılışı gerçekleştirilen camide yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda ibadetini yapacak.

'AY YILDIZ CAMİSİ DE AKLA GELECEK'

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivasımızda güzel bir cami, güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Tabi bunun birçok anlamı da var. Bir şehirde nasıl İstanbul deyince Ayasofya akla geliyor, Ankara deyince Kocatepe, Bursa deyince Ulu Cami geliyorsa Sivasımız da bundan sonra da bir de Ay Yıldız Camisi akla gelecek. Bu işe emek veren, destek veren, omuz veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Ezan sesimizi, ezanlarımızı dindirtmesin, bayrağımızı indirtmesin, vatanımızı böldürtmesin" dedi.

'GELECEK NESİLLERE MİRAS'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Bu eserin temelinden bu zamana kadar gelmesinde katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ecdadımız gittikleri ve fethettikleri yerlere İslamın mührünü cami ve mescitlerle vurmuştur. Camilerimizin minareleri tevhidin sembolü, ezanları şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesidir. Sivasımızda işlevselliği ve mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ay Yıldız Camisi'nin açılışı bizleri mutlu etmektedir. Bu cami gelecek nesillerimize miras bırakabileceğimiz nadide bir eser olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA