Sivas'ta "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı
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Sivas'ta "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı

23.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:42
Sivas'ta

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avrupa Spor Haftası", Sivas'ta çeşitli etkinliklerle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avrupa Spor Haftası", Sivas'ta çeşitli etkinliklerle başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa'da çok sayıda etkinlikle kutlanan "Avrupa Spor Haftası", Sivas Millet Bahçesi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı video konferans sistemiyle start aldı.

Video konferansla etkinliğe katılan Kasapoğlu, Sivas'ın güçlü bir spor altyapısına sahip olduğunu belirtti.

Düzenlenen etkinlik kapsamında Sivas'ın da üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inandığını aktaran Kasapoğlu, "Çünkü ziyaretimizde de gördük Sivas güçlü bir spor altyapısına sahip. İnanıyorum ki havuzumuz ciddi bir şekilde çalışıyor. İnşallah Sivas'ta yüzme bilmeyen kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın spor altyapısı anlamında müthiş kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Sivas Valisi Salih Ayhan ise şunları kaydetti:

"Bakanım Sivas'a son ziyaretiniz spor yatırımlarına çok anlam kattı. Spor camiasına heyecan verdi. İnşallah eksikliklerimizi de giderdikten sonra Sivas'ımızın hiçbir mazereti olmayacak. Bütün çocuklarımıza, gençlerimize 7'den 70'e sporun bir yaşam kültürü, bir yaşam felsefesi olması için gayret göstereceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize dokunmamız lazım. Spor Sivas projemiz kapsamında 28 branşta 65 bin çocuğumuza geçen yıl ulaştık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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