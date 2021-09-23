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Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliği açılış töreni yapıldı ve gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

SİVAS (İHA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliği açılış töreni yapıldı ve gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak başladı.

Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine, Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Gerçekleşen programda, eskrim, masa tenisi, bisiklet, tekvando, futbol, okçuluk, floor curling, boks, wushu, halk oyunları, voleybol, badminton ve halter dallarında sporcuların gerçekleştirdiği sportif gösteriler renkli görüntülere sahne olurken yoğun ilgi gördü. - SİVAS

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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