Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı - Haberler
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Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılış programı gerçekleştirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılış programı gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki açılışa, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç ile çok sayıda sporcu katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Daha sonra sporcular bocce, okçuluk, tekvando, bisiklet gibi farklı branşlarda gösteriler yaptı.

Etkinlikler, hafta boyunca devam edecek.

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

Sivas'ta Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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