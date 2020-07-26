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Sivas'ta Avrupa coşkusu

Süper Lig'i 4. sırada bitiren DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmesi şehirde sevinçle karşılandı.

Sivas'ta Avrupa coşkusu
26.07.2020 00:28 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:32

Süper Lig'i 4. sırada bitiren DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmesi şehirde sevinçle karşılandı. Göztepe karşılaşması sonrası kent merkezinde toplanan taraftarlar, 11 yıl sonra yeniden Avrupa'ya gitmenin mutluluğunu yaşadılar.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasına rağmen sezonu 60 puanla 4. olarak tamamlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde mücadele etme hakkı elde etti.

Tarihinde 2. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, ön eleme turlarına katılacak. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da maç sonrası kent merkezinde toplanarak Avrupa sevinci yaşadı. Ellerinde meşalelerle kutlamalar yapan futbolseverler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.

Polis ekipleri taraftar gruplarının olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu Lideri Sadettin Şanlı, Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etmesine çok sevindiklerini söyleyerek, "Biz her zaman Sivasspor'umuzun arkasındayız. Yensek de yenilsek de. Takımımızla gurur duyuyoruz, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesinden dolayı. Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sivasspor'un her zaman yanındayız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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