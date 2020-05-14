Sivas'ta, AVM'de koronavirüs denetimi
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Sivas'ta, AVM'de koronavirüs denetimi

SİVAS'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, yeniden hizmete açılan alışveriş merkezini denetleyerek, alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol etti.

Sivas'ta, AVM'de koronavirüs denetimi
14.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:43

SİVAS'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, yeniden hizmete açılan alışveriş merkezini denetleyerek, alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Belirlenen eksiklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulunuldu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürü Selim Baş ve denetim personeli Oğuz Karakaya, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli sağlık uzmanı Dr. Esma Kılıç ile İl Özel İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sivas Belediyesi teknik personelinden oluşturulan komisyon, kentteki alışveriş merkezini denetledi. Denetimler kapsamında AVM'yi gezen komisyon üyeleri, iş yerlerini ziyaret ederek, gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığını kontrol etti. Eksiklerin giderilmesi için uyarılarda bulunan komisyon üyeleri, denetimlerde alışveriş merkezlerine gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takması, girişlerde ateş ölçümü yapılması, uyarı levhalarının, el dezenfektan ürünlerinin kesinlikle unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Mağazaların metrekare hesabına göre müşteri alması için hassas davranılması ve sosyal mesafelere uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.İl Ticaret Müdürü Selim Baş, uyarı ve bilgilendirme sonrası yaptığı açıklamada "Sivas'ta şu anda AVM'mizi geziyoruz. Genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz, eksik gördüğümüz hususları ise yöneticilerimizle paylaştık en kısa sürede bu eksikliklerde tamamlanacak. Yoğunluğun az olması bizleri mutlu etti. Sivaslı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağaza yöneticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirmişler. Aynı gemide mücadele ediyoruz. Amacımız ceza kesmek değil bilgilendirmek, uyarılarda bulunmak. Bu kapsamda oluşturulan komisyonla denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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