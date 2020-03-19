Sivas'ta av yasağı 1 Nisan'da başlıyor Sivas'ta av yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Sivas'ta av yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il sınırları dahilindeki tüm iç sularda 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında akarsularda yapılabilecek tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) ve doğal alabalık, gökkuşağı alabalığı (O. Mykiss) hariç olmak üzere, sazan, kadife, şiraz, yayın, tatlısu kefali ve diğer türlerin su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Av yasağı zamanına uymadan yapılan avcılıklarda ilgili kanun gereğince gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA