Son dakika haberleri | Av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu - SİVAS
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Son dakika haberleri | Av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu - SİVAS

30.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:21

Son dakika haberine göre Sivas'ın Kangal ilçesinde av tüfeğiyle vurularak telef edilmiş vaşak bulundu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde av tüfeğiyle vurularak telef edilmiş vaşak bulundu.

Tekke köyü muhtari Haydar Ülger, Küçük Dikenli mevkisinden gelen koku üzerine bölgeye gitti.

Ülger, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan bir vaşağın ölüsüyle karşılaştı.

Hayvanın tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören Ülger, durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ülger, köylerinin yakınında daha önce de vaşak gördüğünü söyleyerek, hayvanın vurularak telef edilmesine tepki gösterdi.

Bilinçsizce yapılan avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların telef edildiğini belirten Ülger, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Son dakika haberleri | Av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu - SİVAS
Son dakika haberleri | Av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu - SİVAS
Son dakika haberleri | Av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu - SİVAS
Son dakika haberleri | Av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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