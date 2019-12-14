Sivas'ta av sırasında yanlışlıkla ateş alan tüfeğiyle kardeşini öldürdü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde av sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde av sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.
G. A. (30) ve kardeşi Necati A. (23), ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyleri arasında mevkiye ava gitti.
Av sırasında G.A'nın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu saçma isabet eden Necati A. yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.