Sivas'ta "Atık Yağlarımız Altına Dönüşüyor" kampanyası uzatıldı Sivas'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında belediye tarafından 4 Ekim 2019'da başlatılan "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor Projesi" koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Sivas'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında belediye tarafından 4 Ekim 2019'da başlatılan "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor Projesi" koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğin önlenmesi ve doğanın korunmasının amaçlandığı proje kapsamında evlerde biriktirilen bitkisel atık yağlar toplanıyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sona ermesi planlanan proje, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, evlerde biriken yağların toplanması konusunda yoğun talep aldıklarını ancak koronavirüs nedeniyle atık yağları toplayamadıklarını belirtti.

Kampanyanın tarihini uzatma kararı aldıklarını aktaran Işık, "Ev hanımlarımızdan özel olarak ricamız, kampanyamıza başlarda olduğu gibi yoğun şekilde destek vermeleri ve bu yılın sonuna kadar da biriktirdikleri atık yağları belediyemizin çağrı merkezini arayarak görevli arkadaşlarımıza bildirmeleri." dedi.

Kaynak: AA