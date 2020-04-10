Sivas'ta 'askıda meyve sebze' uygulaması ilgi görüyor Sivas'ta 'askıda meyve sebze' uygulaması ilgi görüyorSİVAS'ta faaliyet gösteren bir manav ihtiyaç sahipleri için, 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

Sivas'ta 'askıda meyve sebze' uygulaması ilgi görüyor

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir manav ihtiyaç sahipleri için, 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kentte Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Hasan Koç manav dükkanında askıda sebze meyve kampanyası başlattı. Hem manavın kendisi hem de alışveriş yapanlar, kendi aldıklarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de ürün alarak tezgaha bırakıyor. İhtiyacı olanlar da buradan meyve ve sebzesini alabiliyor. Manav dükkanına "İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve-sebze. Biz bize yeteriz Türkiyem." yazılı dövizi iş yerinin girişine astı. Kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar sebze ve meyvelerini ücretsiz alabiliyorlar. Manav sahibi Hasan Koç, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Ramazan boyunca da bunu devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA