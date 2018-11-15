Sivas'ta Askeri Araç Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen askeri araçtaki 5 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolunda İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı askeri araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) isimli askerler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS