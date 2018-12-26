Sivas'ta Asırlık Konak Restore Edildi

Sivas Belediyesi, geleneksel Osmanlı sivil mimarisinin örneklerinden biri olan Muammer Kangal Konağını restore etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, restorasyon çalışmaları tamamlanan konakta incelemede bulundu.

Kültür varlıklarının korunması konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve son olarak 19. yüzyıl mimarisi ile yapılan Muammer Kangal Konağını restore ettiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından alınıp restore edilerek şu anki konumuna kavuşturulan bir yapı. Gerçekten arkadaşların eline koluna sağlık hepsine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir restore olmuş, mevcut dokuyu mümkün olduğu kadar koruduk, buna ilave olarak tamamen tahrip olmuş unsurları da orijinal şekliyle aslına uygun bir şekilde ilave ettik tamamladık."

Aydın, tarihi yapılara önem verdiklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Sivasımızın güzel konaklarından ve sivil mimari örneklerinden bir tanesi. Fırsat buldukça bu tür yapıları aslına uygun bir şekilde restore edip fonksiyon kazandırmayı hedefliyoruz. Bu güzel örneklerden birisi olarak şehrimizin kullanımına sunulacak konuma geldi. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimiz için mahallemiz içinde hayırlı olsun."

Kaynak: AA