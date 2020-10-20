Sivas'ta aşıklık ve ozanlık kültürü yeni nesillere aktarılacak
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Sivas'ta aşıklık ve ozanlık kültürü yeni nesillere aktarılacak

20.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:23
Sivas'ta aşıklık ve ozanlık kültürü yeni nesillere aktarılacak

Sivas'ta aşıklık ve ozanlık kültürünün yeni nesillere aktarılabilmesini sağlamak amacıyla "58. Sanat Yılında Ahmet Ayık ve SİFAHOD" adlı kitap basıldı.

Sivas'ta aşıklık ve ozanlık kültürünün yeni nesillere aktarılabilmesini sağlamak amacıyla "58. Sanat Yılında Ahmet Ayık ve SİFAHOD" adlı kitap basıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sivas Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, İbrahim Yasak, yazar Mehmet Anulur, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk'ün de yer aldığı heyet Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, aşıklık ve ozanlık kültürünün yeni nesillere aktarılabilmesini sağlamak amacıyla Mehmet Anulur'un kaleme aldığı ve basımı belediyece gerçekleştirilen "58. Sanat Yılında Ahmet Ayık ve SİFAHOD" adlı kitap, Bilgin'e takdim edildi.

Bilgin, kentin sosyal ve kültürel anlamda ön plana çıkaracak nitelikli eserleri her zaman önemsediklerini belirtti.

Yazar Mehmet Anulur ise 7 yıldır bu kitap üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Sivas sevdalısı olduklarını aktaran Anulur, şunları kaydetti:

"2002 ve 2018 yılları arasında derlediğimiz 10 bin fotoğraf üzerinden bin 900 fotoğraf arasında seçki yaparak başladık bu işe, sonrası ip söküğü gibi geldi. Bu kitabımızda bizden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Giyim ve kuşam bölümünde ise İsmail Hakkı Acar hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillere aktarabileceğimiz güzel bir eser ortaya çıktı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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