Sivas'ta "Aşık Veysel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta "Aşık Veysel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Sivas'ta
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ta ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamını konu alan "Aşık Veysel" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamını konu alan "Aşık Veysel" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını konu alan "Aşık Veysel" isimli oyunla perdelerini açtı.

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Aşık Veysel" oyunu, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Aşık Veysel'i canlandıran Osman Nuri Ercan tarafından kaleme alınan oyunu Alpay Ulusoy yönetti.

Gölge canlandırma tekniğinin kullanıldığı, ünlü halk ozanının türkülerinin seslendirildiği oyunu tiyatroseverler beğeniyle izledi.

Oyun, yarın da saat 19.30'da aynı yerde sahnelenecek.

Sivas'ta Aşık Veysel adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Sivas'ta Aşık Veysel adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Sivas'ta Aşık Veysel adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Sivas'ta Aşık Veysel adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Sivas'ta heyecanlandıran keşif! Kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı

Sivas'ta heyecanlandıran keşif! Kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title