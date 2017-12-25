Sivas'ta Asayiş Uygulamaları

Sivas'ta yapılan operasyonlarda, 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 1 uyuşturucu madde, 8 sigara kaçakçılığı, 1 izinsiz kazı, 1 yasa dışı giriş olayı olmak üzere toplam 11 olaya müdahale etti.



Ekipler, yapılan operasyonlarda 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olaylarda yakalanan 18'si yabancı uyruklu 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.