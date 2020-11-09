Sivas'ta asayiş suçlarından aranan 43 kişi yakalandı
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Sivas'ta asayiş suçlarından aranan 43 kişi yakalandı

09.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:25
Sivas'ta asayiş suçlarından aranan 43 kişi yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince ekim ayında yapılan operasyonlarda asayiş suçlarından aranan 43 kişinin yakalandığı bildirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince ekim ayında yapılan operasyonlarda asayiş suçlarından aranan 43 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ekim ayında yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33'ü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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