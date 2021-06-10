Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı

Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta yürütülen "Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında arıcılara 3 bin kovan ve petek dağıtıldı.

Sivas'ta yürütülen "Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında arıcılara 3 bin kovan ve petek dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Spor Parkı'nda düzenlenen törende, Sivas'ın gerek bal üretim miktarı, gerek kovan sayısı ve gerekse de ürün kalitesi bakımından arıcılığın "başkenti" olduğunu belirtti.

Arıcılığın yüksek standartlarda yapılması ve kazanılan gelirin artırılması amacıyla projeler geliştirip uyguladıklarını aktaran Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" sloganıyla uyguladığı Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi'nin birçok yönüyle örnek olduğunu vurguladı.

Ayhan, Tozanlı Vadisi'nin kapalı bir havza içerisinde geniş ve kaliteli meralara sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tozanlı Vadimizi, organik arıcılık için adeta bir üs haline getiriyoruz. 2019 yılında geliştirdiğimiz ve 2020'de uygulamaya geçirdiğimiz projenin bugün ikinci etabına geçmiş bulunuyoruz. Proje ile sınırlandırılmış bir alanda üst standartlarda ürettiğimiz ürünleri yine aynı isimle de markalaştırıyoruz. Bunun elbette en önemli adımı sertifikasyon. Bizler kovan, petek dağıtımı gibi temel desteklerin yanında sertifikasyon ve teknik destekler noktasında da arıcılarımızın yanında oluyoruz."

Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve DAP desteği ile gerçekleştirilen projenin bölgeye değer katacağına dikkati çeken Ayhan, "Bugün 30 arıcımıza 3 bin adet organik kovan ve 3 bin kilogram analizli temel petek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında iki yıl boyunca sertifikasyon desteğini de sağlayacağız. Tarım ve hayvancılığın her alanında prestij projelerle ilimize değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da yaklaşık 830 bin hektar mera varlığı, bitki çeşitliliği, endemik türleri ile Sivas'ın arıcılıkta önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, 30 arıcıya kovan ve peteklerin dağıtımı yapıldı.

Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı
Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı
Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı
Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Kabus yeniden hortladı! Çekirgeler, Muş Ovası'na doğru ilerliyor
Kabus yeniden hortladı! Çekirgeler, Muş Ovası'na doğru ilerliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Hande Erçel Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:12:19. #1.14#

title