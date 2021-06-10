Sivas'ta arıcılara 3 bin organik kovan ve petek dağıtıldı

Sivas'ta yürütülen "Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında arıcılara 3 bin kovan ve petek dağıtıldı.

Sivas'ta yürütülen "Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında arıcılara 3 bin kovan ve petek dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Spor Parkı'nda düzenlenen törende, Sivas'ın gerek bal üretim miktarı, gerek kovan sayısı ve gerekse de ürün kalitesi bakımından arıcılığın "başkenti" olduğunu belirtti.

Arıcılığın yüksek standartlarda yapılması ve kazanılan gelirin artırılması amacıyla projeler geliştirip uyguladıklarını aktaran Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" sloganıyla uyguladığı Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi'nin birçok yönüyle örnek olduğunu vurguladı.

Ayhan, Tozanlı Vadisi'nin kapalı bir havza içerisinde geniş ve kaliteli meralara sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tozanlı Vadimizi, organik arıcılık için adeta bir üs haline getiriyoruz. 2019 yılında geliştirdiğimiz ve 2020'de uygulamaya geçirdiğimiz projenin bugün ikinci etabına geçmiş bulunuyoruz. Proje ile sınırlandırılmış bir alanda üst standartlarda ürettiğimiz ürünleri yine aynı isimle de markalaştırıyoruz. Bunun elbette en önemli adımı sertifikasyon. Bizler kovan, petek dağıtımı gibi temel desteklerin yanında sertifikasyon ve teknik destekler noktasında da arıcılarımızın yanında oluyoruz."

Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve DAP desteği ile gerçekleştirilen projenin bölgeye değer katacağına dikkati çeken Ayhan, "Bugün 30 arıcımıza 3 bin adet organik kovan ve 3 bin kilogram analizli temel petek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında iki yıl boyunca sertifikasyon desteğini de sağlayacağız. Tarım ve hayvancılığın her alanında prestij projelerle ilimize değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da yaklaşık 830 bin hektar mera varlığı, bitki çeşitliliği, endemik türleri ile Sivas'ın arıcılıkta önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, 30 arıcıya kovan ve peteklerin dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer