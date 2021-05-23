Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Karacaören köyünde kırsal alanda 2 aile arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitiren Mustafa Y. ve oğlu Murat Y'nin cenazeleri, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı köy meydanına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan, yakalanan şüpheliler S.A. (41), Ö.A. (42) ve E.A. (17), işlemlerinin ardından Yıldızeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karacaören köyünde dün kırsal alanda arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirmiş, 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu
Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 13:14:25. #1.15#

title