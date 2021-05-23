Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
Karacaören köyünde kırsal alanda 2 aile arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitiren Mustafa Y. ve oğlu Murat Y'nin cenazeleri, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı köy meydanına getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
Öte yandan, yakalanan şüpheliler S.A. (41), Ö.A. (42) ve E.A. (17), işlemlerinin ardından Yıldızeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karacaören köyünde dün kırsal alanda arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirmiş, 3 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde