Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İğnebey köyünde H.Y. (52) ve oğlu M.Y. (16), arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları K.Y. (25) ve R.Y. (50) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, tabancayla K.Y. ve R.Y'ye ateş etti.

K.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, bacak ve kolundan yaralanan R.Y. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından H.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer