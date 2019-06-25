Sivas'ta arazi anlaşmazlığı cinayeti

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde çiftçi Şenduran A., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Özgür Karaman'ı (25) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Özgür Karaman ile Şenduran A., köyde karşılaşınca yine tartıştı. Tartışma sonrasında, Özgür Karaman koyunlarını otlatmaya götürürken, Şenduran A. ise evine gidip, av tüfeğini aldı. Şenduran A., peşinden gittiği Özgür Karaman'a ateş açtı. Silah seslerini duyarak bölgeye giden köylüler, Özgür Karaman'ı yerde kanlar içinde buldu. Yaralı Karaman, iddiaya göre köylülere, "Beni Şenduran A. arkamdan vurup kaçtı" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaman, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaçan şüpheli Şenduran A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.



Kaynak: DHA

- Sivas