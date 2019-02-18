Sivas'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.A'nın (49) kimliğini kontrol etti. Ş.A'nın "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 12,5 hapis cezası olduğunu tespit eden polisler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Ş.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ş.A'nın 2006 yılında tartıştığı bir arkadaşını öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA