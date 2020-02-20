Sivas'ta aranan FETÖ zanlısı eski hemşire İstanbul'da yakalandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hemşire İstanbul'da gözaltına alındı.
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hemşire İstanbul'da gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen hemşire S.Ö'nün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde olduğu tespit edildi.
İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, mahkemece ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.