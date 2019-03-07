Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı
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Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı

Sivas'ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı

Sivas'ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 ayda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, cinsel saldırı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten öldürme, yaralama, yağma ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan 76 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi. 28 şüphelisi ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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