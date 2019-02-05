Sivas'ta Aranan 74 Kişi Yakalandı

Sivas'ta polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 74 kişiyi yakaladı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-31 Ocak tarihlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, cinsel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi asayiş suçlarından aranan 74 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine gönderilirken, 39 kişi ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA