Sivas'ta aranan 62 kişi yakalandı

04.10.2019 09:56

Sivas'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 62 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri eylül ayında yaptıkları çalışmalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, karşılıksız çek, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf, cinsel taciz" gibi çeşitli suçlardan aranan 62 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü, cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA