Sivas'ta Aranan 10 Kişi Tutuklandı
Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi tutuklandı.
Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğünce "Aranan Şahıslar Operasyonu" yapıldı.
İl genelinde ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 72 personel görev yaptı.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.