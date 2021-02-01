Sivas'ta aralıktan bu yana 3059 köy yolunda karla mücadele edildi
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Sivas'ta aralıktan bu yana 3059 köy yolunda karla mücadele edildi

01.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:48
Sivas'ta aralıktan bu yana 3059 köy yolunda karla mücadele edildi

Sivas'ta kırsalda yaşayan vatandaşların çetin kış şartlarından etkilenmemesi için gece gündüz çalışmalarına devam eden karla mücadele ekipleri, sezonun başladığı aralık ayından bugüne kadar 3059 köy yolunu kardan temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.

Sivas'ta kırsalda yaşayan vatandaşların çetin kış şartlarından etkilenmemesi için gece gündüz çalışmalarına devam eden karla mücadele ekipleri, sezonun başladığı aralık ayından bugüne kadar 3059 köy yolunu kardan temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği iller arasında yer alan Sivas'ın zorlu coğrafyasında yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Tokat bağlantı yolu arası ve Ovacık köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin yoğun çabalarıyla ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, başta acil vakalar olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi geçirmesi için başlattığı çalışmalarla aralık ayından bu yana 3059 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanmış oldu.

Kentte, İl Özel İdareye bağlı bin 682 yerleşim yerinin yol ağı 7 bin 405 kilometreyi buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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