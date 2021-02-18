Sivas'ta araçları kara saplanan elektrik arıza ekibinin imdadına karla mücadele görevlileri yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta araçları kara saplanan elektrik arıza ekibinin imdadına karla mücadele görevlileri yetişti

18.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:28
Sivas'ta araçları kara saplanan elektrik arıza ekibinin imdadına karla mücadele görevlileri yetişti

Sivas'ta gittikleri mezrada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan elektrik arıza ekibi, karla mücadele görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas'ta gittikleri mezrada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan elektrik arıza ekibi, karla mücadele görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hafik ilçesinde elektrik arızası meydana gelen köylere ulaşmak için yola çıkan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibinin aracı, Hıdıruşağı mezrası yolunda kayarak kara saplandı.

İhbar üzerine, Hafik Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makinesiyle yolu açan ekipler, araçları kara saplanan ÇEDAŞ çalışanlarını kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar Emina Jahovic
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Nihat Özdemir Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta araçları kara saplanan elektrik arıza ekibinin imdadına karla mücadele görevlileri yetişti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:32:17. #1.16#
title