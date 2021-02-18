Sivas'ta araçları kara saplanan elektrik arıza ekibinin imdadına karla mücadele görevlileri yetişti
Sivas'ta gittikleri mezrada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan elektrik arıza ekibi, karla mücadele görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sivas'ta gittikleri mezrada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan elektrik arıza ekibi, karla mücadele görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hafik ilçesinde elektrik arızası meydana gelen köylere ulaşmak için yola çıkan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibinin aracı, Hıdıruşağı mezrası yolunda kayarak kara saplandı.
İhbar üzerine, Hafik Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.
İş makinesiyle yolu açan ekipler, araçları kara saplanan ÇEDAŞ çalışanlarını kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer