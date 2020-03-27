Sivas'ta, aracını yıkatana ücretsiz dezenfekte hizmeti SİVAS'ta oto yıkamacıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında, araçlarını yıkatan müşterilere ücretsiz dezenfekte hizmeti de veriliyor.

SİVAS'ta oto yıkamacıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında, araçlarını yıkatan müşterilere ücretsiz dezenfekte hizmeti de veriliyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi'de oto yıkamacı işleten Eyüp Karadağ, iş yerinde koronavirüse karşı çeşitli tedbirler aldı. İş yerinde çalışan personel, tulum giyerek, yıkamaya getirilen araçların ilk önce virüse karşı ücretsiz olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra ise araçların yıkama işlemi yapılıyor. Araçlarını virüse karşı dezenfekte ettirmek isteyen araç sahipleri, oto yıkamacı önünde kuyruklar oluşturuyor.Koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını anlatan oto yıkamacı Eyüp Karadağ, "Bu iş ulusal dedik, müşterilerimize ücretsiz dezenfekte işlemi yapıyoruz. Araca binmeden dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Kendi tedbirimizi de almak zorundayız. Yıkandıktan sonra tekrar dezenfekte işlemi uyguluyoruz. İç ve dış yıkamayla birlikte 20-25 dakikayla aracı gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun 'İçimiz rahat bir şekilde biniyoruz' diyorlar. Gerçekten araçlarına içleri rahat bir şekilde binsinler" dedi.

Kaynak: DHA